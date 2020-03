Grütner werden dank Mini-Bauernhof zu Selbstversorgern

In Zeiten wo Regale reihenweise leergeräumt und Lebensmittel in rauen Mengen gebunkert werden, wirkt das Projekt des Bubiker Landschaftsgärtners Joel Kunz wie ein Gegenpol. Selbstversorgen statt Hamsterkäufe, so die Devise.

An der diesjährigen Gartenmesse Giardina hätte er mit seiner Firma Gartist seinen neusten Wurf präsentieren wollen: die Homefarm (siehe Box). Eine Art kleiner Bauernhof mit Fischen, Pilzen, Salat, Hühnern oder Hasen. Alles nah beieinander, alles in einem Häuschen verstaut.