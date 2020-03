«Grösste Gefahr wird der Verkehr sein»

Jung, unerfahren, hungrig – und wahrscheinlich schon ganz auf sich alleine gestellt. So würde Urs J. Philipp von der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung den Luchs charakterisieren, der am Samstagmittag in Hadlikon umherstreifte und zu dem er in den letzten Tagen gleich mehrere Meldungen aus der Bevölkerung bekam. Gesehen hat Philipp das wilde Tier, dessen Geschlecht nicht bekannt ist, bloss auf Fotos und einem Video.