Bis zum Zahnstocher alles selber hergestellt

Ein Gastspiel im Ausland zu haben, ist für Noa Schärz an sich nichts Neues. Die Illnauerin hat für die Schweizer Fussball-Nachwuchsauswahlen und das A-Nationalteam schon einige Spiele auf ausländischen Plätzen bestritten. Nun hat die 19-Jährige in Dänemark eine Art kulinarisches Trainingslager bestritten. Schärz hat ihren Stage im Restaurant Kadeau in Kopenhagen absolviert. Das Lokal im Stadtviertel Christianshavn verfügt über zwei Michelin-Sterne und verwendet hauptsächlich Produkte, die von der Ostseeinsel Bornholm stammen.