Bahnhof Dübendorf wird behindertengerecht umgebaut

In Uster sind die Perrons bereits behindertengerecht, in den Bahnhöfen Wetzikon und Wallisellen ebenfalls, und ab Dezember soll es auch in Dübendorf so weit sein. In wenigen Tagen beginnen die SBB damit, das Mittelperron für die Gleise 3 und 4 an die neue Normhöhe von 55 Zentimetern anzupassen. Damit werden Zugreisende künftig stufenfrei in die Niederflurzüge einsteigen können.