Obergericht kippt Messerstecher-Urteil

Wollte er töten – oder war alles nur eine einzige unglückliche Dynamik, in deren Zuge ein Mobbingopfer die Kontrolle verlor? Im Straffall, der am Montag vor dem Zürcher Obergericht verhandelt wurde, ging es um eine Eskalation in einem Whats-App-Chat und einen verhängnisvollen Messerstich. Und nebenbei auch um Gehässigkeiten zwischen Staatsanwältin und Verteidiger.

«Ich war angepisst.»



Der Beschuldigte