Motorradfahrer verletzt sich bei Selbstunfall

Um 18.40 Uhr fuhr ein 44-Jahre alter Motorradfahrer auf der Weidholzstrasse von Oetwil am See Richtung Stäfa. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam auf der rechten Strassenseite in den Grünstreifen, wie Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. In der Folge stürzt er und schlitterte mit seinem Motorrad zurück zur Strassenmitte, wo er und das Motorrad zum Stillstand kamen.

Der Motorradfahrer zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren werden. Die Unfallursache wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft standen die Feuerwehr Oetwil am See sowie zwei Rettungssanitäter und ein Notarzt von Regio144 im Einsatz.