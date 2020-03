Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus Astgabel

Katzen können klettern. Könnte man meinen. Manchmal aber bringen sich die Haustiere selber in die Bredouille. So geschehen gestern Sonntagmittag an der Widmenwiestrasse in Wetzikon. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste eine Katze aus acht bis zehn Metern Höhe aus einem Baum retten.

Das Tier hatte sich in einer Astgabel eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selber befreien, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Mit Hilfe einer Stützleiter konnte die Katze befreit und dem Besitzer übergeben werden.