Die Party zum Saisonende liess man sich nicht nehmen

Auf den Winterzauber warteten die Verantwortlichen des Skilifts Schafbüel in Wildberg vergeblich. Keinen einzigen Skitag gab es. Trotzdem: Die Freude an der Party zum Saisonabschluss – wenn man ihn denn so nennen kann – liessen sich die zahlreichen Besucher am Sonntag nicht nehmen.

«Wir machen weiter und hoffen auf Schnee in der nächsten Saison.» Verantwortliche Skilift Schafbüel Wildberg