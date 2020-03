Der Gemeindepräsident empfiehlt «eine Armlänge Abstand»

Die Gemeindeversammlung von Wildberg findet am Mittwochabend wie geplant in der reformierten Kirche statt. Das sagt Gemeindepräsident Dölf Conrad (SVP) am Montagmittag auf Anfrage. Es gelte, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Sein Tipp für die Besucher: «Eine Armlänge Abstand halten und auf das Händeschütteln verzichten. Wir werden die Teilnehmer am Anfang der Versammlung darauf hinweisen.»