Coronavirus-Ticker: Jucker Farm muss strengere Richtlinien einhalten

Mehrere Politiker kritisieren die uneinheitlichen Massnahmen und Regeln der Kantone in Bezug auf Veranstaltungen. Insbesondere die Zurückhaltung der Zürcher Gesundheitsdirektion von Natalie Rickli (SVP) und der Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (SP) stösst vielen sauer auf: Rickli will die Sicherheitsempfehlung des Bundes, für Anlässe über 150 Personen eine Risikoanalyse einzufordern, nicht umsetzen. Sie hatte zuvor gesagt, dass man nicht in der Lage sei, alle Veranstaltungen zu kontrollieren, und dass man sich daher auf «Empfehlungen» beschränken wolle. «Das kann doch nicht sein», sagt etwa die grüne Kantonsrätin und Fraktionschefin Esther Guyer gegenüber dem Tages-Anzeiger. Ebenfalls enttäuscht zeigen sich der Zürcher SP-Nationalrat und Hausarzt Angelo Barrile und die FDP-Kantonsrätin und Gesundheitspolitikerin Astrid Furrer. Unterschiedliche Regelungen in den Kantonen trügen nicht zum Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung bei und förderten das Vertrauen nicht, kritisierte Furrer.



Am Montag will Rickli den Kantonsrat wieder über die aktuelle Lage betreffend Coronavirus im Kanton Zürich informieren. Im Anschluss daran findet im Rathaus im Südzimmer ein Point de Presse statt, an dem die Gesundheitsdirektorin zusammen mit Vertretern des kantonsärztlichen Dienstes, der Kantonsapotheke sowie der Zürcher Ärzteschaft und den Spitälern auch die Medien über die Lage im Kantons Zürich informiert und für Fragen zur Verfügung steht.