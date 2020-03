Wetziker Traditionsbeiz ist wieder offen

Im Radio läuft ein Hip-Hop-Song, auf dem Tresen stehen Wodka- und Rotweinflaschen. An den Wänden hängen gemalte Bilder, sie zeigen hier ein Taubenpaar, dort einen Papagei. Der Raum mit den rund 50 Sitzplätzen wurde renoviert, am Mobiliar des Restaurant Schützenhaus in Robenhausen hat sich kaum etwas verändert.

Schlichte Holzstühle stehen um Tische, die ein wenig an eine Büroeinrichtung erinnern. Der neue Wirt sitzt an einem Tisch, trinkt einen Kaffee. Balaj Noc ist kein Mann der vielen Worte.

Küche und Boden erneuert

Seit 13 Jahren führt Noc das Restaurant Feldegg beim Bahnhof Hinwil, das er von seinem Vater übernommen hatte. Wie lange der vierfache Vater dort noch wirten kann, ist unklar. Weil dort neue Überbauungen geplant sind, soll das Gebäude abgerissen werden.