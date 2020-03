Zeugen Jehovas: Weg von Verboten, hin zu Ratschlägen

Jeder kennt sie. Die Anzug tragenden Männer und die in lange Röcke gekleideten Frauen, die vom Glauben an Jesus Christus erzählen. Seit 100 Jahren versammeln sich die Zeugen Jehovas auch in Wetzikon.

Peter Waser ist der Koordinator der Ältesten der Wetziker Gemeinde. Wegen negativen Erfahrungen mit Medien in der Vergangenheit, lehnt er ein Interview mit «Züriost» ab. Stellvertretend gibt der Religionsexperten Georg Otto Schmid aus Rüti Auskunft über die Religionsgemeinschaft.