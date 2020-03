Wasserschaden in der Bibliothek Egg

Gemäss Margrit Kessler, Leiterin der Bibliothek, vermutet man, dass die Leitung schon seit längerem nicht mehr dicht ist: Das Wasser rann unbemerkt durch die Decke. Am Wochenende vom 22. und 23. Februar sei das Wasser dann hervorgetreten. «Da die Bibliothek aufgrund der Schulferien geschlossen war, wurde der Schaden nicht sofort entdeckt», so Gemeindeschreiber Tobias Zerobin. Festgestellt habe man das Leck am darauffolgenden Montag, sodass ein grösserer Schaden verhindert werden konnte.

Bücher bleiben unversehrt

Die Betreiber der Bibliothek haben Glück im Unglück. «Gottseidank leckte es nicht in unserer Belletristikabteilung. Der Schaden wäre vehement gewesen», sagt Margrit Kessler. Nicht nur der Geld- sondern auch der Arbeitsaufwand, den es bedürfte, um alle Bücher zu ersetzen, die sich seit Jahren angesammelt haben, wäre ihr zufolge gross gewesen.

Das Wasser habe lediglich in der wenig besiedelten Spieleabteilung für Zerstörung gesorgt. Aber auch hier hielt sich der Schaden in Grenzen: Aufgrund der Ferien waren einige Spiele zum Zeitpunkt des Lecks ausgeliehen und somit in Sicherheit, schreibt Zerobin auf Anfrage.

«Um Spätfolgen wie Schimmel zu vermeiden, müssen wir abwarten, bis alles komplett trocken ist.»



Margrit Kessler, Leiterin der Bibliothek Egg

Ein paar Gesellschaftsspiele und einzelne Regale müssten allerdings ersetzt werden. Auch der Parkettboden ist dem Wasser zum Opfer gefallen. Er saugte sich voll, dehnte sich aus und wurde uneben. Das beschädigte Stück habe man entfernt und provisorisch abgedeckt.

Der neue Parkettboden wird Kessler zufolge voraussichtlich erst in den Frühlingsferien eingebaut. «Um Spätfolgen wie Schimmel zu vermeiden, müssen wir abwarten, bis alles komplett trocken ist», sagt die Leiterin der Bibliothek. Seit dem Leck laufen im Raum Entfeuchtungsgeräte.

3D-Drucker muss noch warten

In der letzten Februarwoche blieb die Bibliothek wegen des Wasserschadens geschlossen. Im März konnte man die Tore bereits wieder öffnen. Für diese Woche war eigentlich eine spezielle Aktion geplant, die nun um eine Woche verschoben wird: Die Bibliothek organisierte nämlich einen 3D-Drucker, welcher zur Demonstration kleine Figuren drucke und durch einen Spezialisten betreut und erklärt werde, so Kessler. Dieser Drucker wird nun nicht wie ursprünglich geplant am 2., sondern am 9. März in der Bibliothek zu besichtigen sein.

Im Rahmen des Jahresthemas «Digitalisierung und Mensch» hat sich die Bibliothek Egg verschiedene Aktionen überlegt – darunter auch die Vorführung des 3D-Druckgeräts. «Unser Jahresthema soll auf die Diskrepanz zwischen der technologischen Entwicklung und dem Menschen aufmerksam machen», sagt Kessler. Zum Thema Mensch wird Hélène Vuille am 14. Mai eine Lesung über Personen am Rand der Gesellschaft halten.