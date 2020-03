So geht Chor heute

In Effretikon hat die Sängerin und Gesangslehrerin Eva Gisler einen Chor der anderen Art ins Leben gerufen. «Viele Menschen singen gerne, würden aber beispielsweise nie eine Gesangsstunde besuchen. Oder sie sind zu beschäftigt, an wöchentlich stattfindenden Chorproben teilzunehmen», sagt sie. Der «Stand-Up Choir» solle all jenen die Möglichkeit bieten, trotzdem einmal in einer Gruppe singen zu können.