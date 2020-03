Luchs auf dem Sitzplatz: «Wie ein Lottosechser»

Christina Waldis aus Hadlikon war am Samstagmittag gerade mit dem Verräumen des Einkaufs beschäftigt, als ihre zehnjährige Tochter Sarina ihr zurief, sie solle schnell nach draussen schauen. «Eine coole Katze» streife durch den Garten, meinte die Tochter, und als die Mutter nachschaute, traute sie ihren Augen nicht: Es war ein Luchs, der ganz gemächlich rund ums Haus spazierte. «Wir wohnen neben Wiesen und Wald und sind uns wilde Tiere im Garten gewöhnt. Auch der Fuchs ist immer wieder bei uns zu Besuch. Aber heute Mittag waren wir alle völlig aus dem Häuschen», erzählt Waldis.

Die Hasen liess er in Ruhe

Sofort habe sie nach ihrem Smartphone gegriffen und den Luchs aus verschiedenen Fenstern zu fotografieren versucht, ohne eines aufzumachen – schliesslich wollten sie und die beiden Töchter das Tier nicht erschrecken. «Mein erster Gedanke war schon, ob der wohl gesund ist, dass er sich so nah ans Haus traut. Aber Angst hatten wir nicht vor ihm», sagt sie. Viel eher habe man das Gefühl gehabt, einen Lottosechser gelandet zu haben. «Wir freuten uns extrem», so Waldis. Als der Luchs irgendwann wieder durchs Gebüsch verschwunden war, sei die jüngere der beiden Töchter ihm sogar noch ein Stück nachgegangen. Doch das wilde Tier war bereits weg.

Auch auf Facebook ein Thema

Vom Wildhüter erfuhr Waldis später, dass der Luchs schon am Tag zuvor gesehen worden war – in einem Hühnergehege. Die Hühner in der Nachbarschaft und die eigenen Hasen liess das Raubtier am Samstag allerdings in Ruhe.

Offenbar hatten am Samstag noch weitere Dorfbewohner den Luchs gesehen. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn» tauschten sich am Samstagabend zahlreiche Leute über die seltene Begegnung aus. «Ich hoffe, man erschiesst das arme Tier nicht gleich ...», schrieb eine Kommentatorin. Und eine andere meinte bloss: «Passt zum Jahr 2020.»

