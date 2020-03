Jörg Reichlins neuster Film muss warten

Der Corona-Virus bringt auch die Pläne des Rütner Schauspielers und Filmemachers Jörg Reichlin durcheinander. Am nächsten Mittwoch hätte in der Kinobar Leuzinger in Rapperswil die Vorpremiere seines neuen Kinofilms «Am Rande der Zeiten» stattfinden sollen. «Der Event war ausverkauft, doch wir müssen ihn verschieben», sagt Reichlin. Ein neues Datum stehe noch nicht fest. «Was will man machen? Er kommt dann halt etwas später. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt in meinem Beruf», so Reichlin. Er hoffe jetzt vor allem, dass das Virus glimpflich ablaufe.