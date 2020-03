Claudia Kunz-Inderkummen stellt neuen Schweizer Rekord auf

Die in Uster wohnhafte Sportschützin Claudia Kunz-Inderkummen gewann am Freitag in Bern an den 10m-Indoor-Meisterschaften bei den Sehbehinderten ihre Titel neun und zehn in Folge. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde sie am Vormittag in der Kategorie stehend mit 501.5 Punkten überlegen Schweizermeisterin, und auch am Nachmittag war sie im Liegend-Wettkampf die Beste. Mit 598.4 Punkten stellte sie gar einen neuen Schweizerrekord auf, wie die Schweizer Blindenschützen in einer Mitteilung schreiben.