So läuft die Avec Box in Wetzikon

Der ausgewählte Schokoladenriegel liess sich per App nicht bezahlen, da der QR-Code am Eingang nicht gescannt worden war. Zunächst bockten auch die Self-Checkout-Kassen. Nach mehreren Versuchen klappte der Zahlvorgang dann aber.

Probleme mit Türöffnung, App und Tabakautomat

Eine Bilanz zur Avec Box will Valora noch nicht ziehen. Der Zeitraum von einer Woche sei zu kurz, um dazu eine Aussage zu machen, sagt Sprecher Stefan Mettler. «Es gab kleinere technische Probleme im Bereich Türöffnung, App und Tabakautomat. Diese sind aber erkannt und wir arbeiten an der Behebung solcher Problemstellungen.»

Wie viele und welche Art von Kunden die Avec Box nutzen, will Mettler ebenfalls nicht beantworten: «Zu Kundenfrequenz und Verkaufszahlen machen wir grundsätzlich keine Angaben.»

«Von Neugier geprägt»

Auch wieso die Bezahlung per App am Donnerstag nicht möglich war, kann der Valora-Sprecher nicht erklären: «Das Bezahlen mit der App funktioniert rund um die Uhr, auch wenn die Self-Checkout-Kassen in Betrieb sind», sagt Mettler. Die Self-Checkout-Kassen seien zusätzlich am Morgen und am Abend während der Stosszeiten in Betrieb.

Immerhin: Zu den Rückmeldung der Zürcher Oberländer auf die Avec Box äussert sich Mettler. «Leute, die die App heruntergeladen haben, reagierten durchaus positiv. Ansonsten sind die Rückmeldungen in erster Linie von Neugier geprägt.»