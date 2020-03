Musikstunde im Freien

Am Freitagnachmittag waren in Wila Alphörner zu hören. Nicht unweit des Bahnhofs und des Restaurants Dreispitz musizierten drei Frauen mit ihrem Lehrer Werner Erb. «Normalerweise proben wir in Rämismühle», erklärte Erb. Das war aber heute nicht möglich. Und so wurde die Stunde kurzerhand nach Wila verlegt, auf den Platz vor Caroline Bäbis Garage. «Im Haus selber haben wir natürlich keinen Platz mit diesen grossen Instrumenten», erklärte sie. Speziell daran war auch: Erb spielte auf einem Saxalphorn.