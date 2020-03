Hat Illnau-Effretikon bald einen Foxtrail?

Eine Schnitzeljagd von Illnau nach Kyburg? Oder an der Effretiker Moosburg vorbei? Mit seinem Vorschlag traf FDP-Gemeinderat Thomas Hildebrand an der Ratssitzung vom Donnerstagabend voll ins Schwarze und auf viel Gegenliebe. In einem Postulat forderte er den Stadtrat dazu auf, innert Jahresfrist zu prüfen, ob mit der Sonderdividende der Zürcher Kantonalbank in Illnau-Effretikon ein «Foxtrail», eine Schnitzeljagd mit einem Postenpfad, realisiert werden kann.