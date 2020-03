Die Bioengineering AG baut 20 Stellen ab

Die konjunkturellen Umwälzungen in der Pharma-Branche treffen die Bioengineering AG mit Sitz in Wald schwer. Wie züriost am Donnerstagnachmittag erfahren hat, baut der Entwickler und Hersteller von Anlagen und Geräten für den Hygiene- und Aseptikbereich 20 von insgesamt 103 Stellen ab. Damit wollen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Existenz des Unternehmens sichern und einen Wiederaufschwung vorbereiten, wie es in einer Medienmitteilung heisst.