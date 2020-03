Konzert von Marc Sway fällt Coronavirus-Verwirrung zum Opfer

Reto Schaufelberger wollte alles richtig machen. Nach der Medienkonferenz des Bundesrates am Mittwoch, als die neuen Richtlinien für Anlässe über 150 Personen kommuniziert wurde, setzte der Betreiber des Pfäffiker Chesselhuus sofort ein Schreiben an den Kanton auf. Mit diesem wollte er sicherstellen, dass er rechtzeitig eine Bewilligung für das Konzert von Marc Sway am Donnerstagabend erhält.