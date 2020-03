Band sagt Aufritt am Rock the Ring ab

Am Dienstag angekündigt, am Donnerstag schon wieder abgesagt. Die US-amerikanische Band Daughtry kommt nun doch nicht ans Rock the Ring nach Hinwil.

Eigentlich sollten die Musiker am Freitagabend das Post-Grunge-Line-Up im Betzholzkreisel komplettieren. Die fünf Männer waren nebst Bush, 3 Doors Down und Airbourne auf der Bühne eingeplant. Dies hatten die Veranstalter erst vor zwei Tagen bekannt gegeben.

Fans sollen mitdiskutieren

Nun heisst es auf ihrer Webseite: «Soeben haben uns News aus den USA erreicht: Daughtry müssen die letzte Woche ihrer diesjährigen Tour absagen – dies betrifft leider auch den Auftritt an unserem geliebten Rock the Ring. Wir sind mit Hochdruck daran, für alle Festivalbesucher einen würdigen Ersatz zu finden.»

Konkrete Ideen scheinen noch keine vorhanden zu sein. Die Rock-the-Ring-Organisatoren fragen ihre Fans nach ihrer Meinung und bitten sie via Social Media mitzudiskutieren: «Wen möchtet ihr denn gerne an Stelle von Daughtry auf der Bühne sehen?» (tab)

Das Rock the Ring findet vom Donnerstag, 18. Juni, bis Samstag, 20. Juni, statt. Ein Stehplatz kostet pro Abend 98 Franken, der Dreitagespass 198 Franken.

Das volle Programm



Donnerstag, 18. Juni:



● Foreigner (USA/UK), Steel Panther (USA), The Dead Daisies (USA/AUS), Blues Pills (SWE)



Freitag, 19. Juni:



● 3 Doors Down (USA), Bush (UK), Airbourne (AUS), Noch nicht bekannt



Samstag, 20. Juni:



● Nena (DE), Roger Hodgson von Supertramp (UK), Alan Parsons (UK), Spandex of Doom (CH)