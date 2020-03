Aufstehen, gerade sitzen und dem Lehrer die sauberen Hände zeigen

Etwas ratlos sitzen die Schüler im Kreis, vor sich ein Gerät aus Plastik. Was für Generationen von Schulkindern aus dem Unterricht nicht wegzudenken war, ist ihnen gänzlich fremd. Dabei hat der «Profax» in den 1960er-Jahren den Schulunterricht revolutioniert. Erstmals konnten Schüler ihre Übungen selbständig korrigieren: Wenn sie an der richtigen Stelle ein Loch ins Papier stanzen konnten, war ihre Antwort richtig. Entstand statt des Lochs bloss ein Bleistiftpunkt auf dem Blatt, war sie falsch.