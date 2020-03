Vermieter gibt Hindu-Priester noch eine Chance

Der Hilferuf kam spät, doch er stiess in der tamilischen Gemeinschaft auf Gehör. Weil der Hindu-Priester Swamygal mehrere Monatsmieten nicht bezahlt hatte, blieben ihm letzte Woche nur ein paar Tage, um den Rausschmiss aus seinem Tempel in Dürnten abzuwenden. Per Videobotschaft bat er um Spenden – und innerhalb weniger Stunden begannen die Gelder zu fliessen.