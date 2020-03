Hinwilerin fordert verkehrsberuhigende Massnahmen im Dorf

Es ist ein Thema, das die Bevölkerung sowie die Gemeinden aktiv werden lässt. Im Grundtal, in Fischenthal sowie auf Walder und Hinwiler Quartierstrassen sind in den letzten Wochen Forderungen nach Temporeduktionen laut geworden. Sie sollen für mehr Sicherheit und weniger Lärm sorgen.

Auch in Ringwil setzt sich die Bevölkerung für Geschwindigkeitsreduktionen ein. Denn Anwohner ärgern sich in der Hinwiler Aussenwacht über den Verkehr auf den drei Kantonsstrassen, die durch das Dorf am Bachtel führen. Dazu gehört auch Andrea Eigenheer, die mit ihrer Familie und zwei Kindern seit vier Jahren an der Schönwisstrasse wohnt.

Zum Kreuzen aufs Trottoir

«Wir wünschen uns verkehrsberuhigende Massnahmen auf den Kantonsstrassen in Ringwil», sagt sie. Laut ihr nutzen Autofahrer die Ringwiler-, Bäretswiler-, und Girenbadstrasse immer öfters als Umfahrung. Der Mehrverkehr in der Aussenwacht sei lästig – und teils sehr gefährlich.

«Die Strassen durch Ringwil sind relativ schmal», sagt Eigenheer. Am engsten sei die Fahrspur in der Nähe vom Primarschulhaus. Die gebaute Einbuchtung sei eine Sicherheitsmassnahme und diene eigentlich dazu, die Autos zu entschleunigen. Doch das nütze wenig, sagt Eigenheer. Viel mehr noch: Die Sicherheitsmassnahme verschlimmere die Situation. «Die schmale Passage bringt Autofahrer dazu, dem entgegenkommenden Verkehr auszuweichen statt ihn abzuwarten. Zum Kreuzen fahren sie dann einfach auf das abgeflachte Trottoir.»

Einen Fussgängerstreifen gibt es in Ringwil nicht. Und weil in der Aussenwacht auch die Parkplatzzahl limitiert sei, würden Autolenker häufig ihre Fahrzeuge auf dem Trottoir abstellen. Damit versperrten sie den Passanten den Weg. «Auch Kindergarten- und Schulkinder müssen deshalb auf die Strasse ausweichen.»

150 Unterschriften beisammen

Eigenheer macht sich Sorgen um ihre und all die anderen Kinder. Obwohl es schon eine verkehrsberuhigende Massnahme gebe, wünsche sie sich noch mehr davon. «Ich bin offen gegenüber allen möglichen Varianten. Die Hauptsache ist doch, dass sich hier etwas tut.»So startete sie im November 2019 eine Petition und sammelte Unterschriften. Bislang seien 150 zusammengekommen. «Ich hoffe, diese Zahl wird sich bis Ende März noch verdoppeln», sagt Eigenheer. Denn: Auf ihren Streifzügen sei sie mit ihrem Anliegen nicht auf Widerstand gestossen.

Der Wunsch nach mehr Sicherheit auf den Strassen ist auch dem Dorfverein ein Anliegen. «Wir sind sehr an einer 30er-Zone interessiert», sagt Präsidentin Erika Mark Pfister. Für Eigenheer muss es nicht zwingend eine 30er-Zone sein.

Ende Monat will sie die Vorlage dem Gemeinderat Hinwil überreichen. «Ich hoffe auf seine Unterstützung, wenn das Anliegen dann an den Kanton gelangt», sagt Eigenheer. Obwohl der Kanton in der Vergangenheit zurückhaltend gegenüber solchen Anliegen reagiert hat, ist die zweifache Mutter zuversichtlich. Denn: Auch in den Augen des grünen Zürcher Regierungsrats und Baudirektors Martin Neukom braucht es neue Lösungen. Gegenüber dem Regionaljournal von SRF sagte er im Februar etwa, man könne nicht immer nur Umfahrungen bauen. Um Dörfer zu entlasten, sei punktuell auch Tempo 30 auf Kantonsstrassen nötig. Ob das auch für Ringwil gilt, wird sich in Zukunft zeigen.