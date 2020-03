Baumfällung in der Badi Pfäffikon

Am Dienstagmorgen bot sich im Strandbad Baumen in Pfäffikon ein nicht alltägliches Schauspiel: Eine alte Silberahorn wurde gefällt. Wie die Gemeinde mitteilt, war dieser Schritt aus Sicherheitsgründen nötig. «Fachexperten haben in den vergangenen Jahren alles unternommen, um den Baum so lange wie möglich zu erhalten», heisst es weiter.