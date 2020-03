«Menschen mit Beeinträchtigungen sollen nicht ghettoisiert werden»

Vor zehn Jahren kämpfte die Genossenschaft Lindenbaum in Pfäffikon noch mit Unterbelegung. Jetzt geht der Trend in die gegenteilige Richtung: «Wir stossen an räumliche Grenzen», sagt Geschäftsleiterin Ana Maria Schlüssel. Die Genossenschaft Lindenbaum gibt es seit 90 Jahren. Sie bietet verschiedene Ausbildungs-, Berufs-, und Wohnangebote für junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen an.