KEZO veranstaltet informative Themenabende

Die Motivation, der Umwelt Sorge zu tragen, ist bei jedem von uns meist vorhanden. Im Alltag entsprechend zu handeln, ist aber nicht so einfach. Es fehlt oft die Zeit, um nachzufragen und den Dingen auf den Grund zu gehen oder eine Fachperson, die Antworten gibt. Als Plattform für Fragen zu den Themen Abfall, Recycling, Konsum und das eigene umweltgerechte Handeln im Alltag bietet die KEZO im Jahr 2020 drei Themenabende an.

Die Veranstaltungsreihe startet am Donnerstag, 5. März 2020 mit dem Thema «Nachhaltiger Konsum von Lebensmitteln». Umweltgerechtes Einkaufen? Bio, saisonal, regional - geht das überhaupt? Schnell verliert man in den grossen Einkaufscentern und bei den übervollen Regalen die Übersicht und vergisst die guten Vorsätze. Die Referentin Sabine Lerch von der Stiftung Biovision informiert am Themenabend über die globalen und lokalen Auswirkungen unseres Konsums. Tipps zum Einkaufen mit gutem Gewissen gibt es gratis!

Sinnvolle Abfallverwertung

Nach dem Konsum steht immer die Entsorgung des Abfalls. Voraussetzung für Recycling ist, dass die Wertstoffe zur Sammelstelle gebracht werden. Was passiert mit diesem Sammelgut? Vor allem mit den Plastikabfällen? Am Mittwoch, 27. Mai 2020 diskutiert Simon Schwarzenbach, Experte für Abfall- und Ressourcenwirtschaft und Mitarbeiter beim Umweltamt des Kantons Zürich (AWEL), mit den Besuchern über eine sinnvolle Abfallverwertung und darüber, was im Alltag getan werden kann.

Landet der Abfall in einer der dreissig Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) der Schweiz, wird er umweltgerecht verbrannt und verwertet. Die Stiftung «Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung» (ZAR) leistet als nationales Entwicklungszentrum an den zwei Standorten in der KEZO in Hinwil und der KEBAG AG in Zuchwil, einen enormen Beitrag zur Aufbereitung der KVA-Rückstände wie Schlacke, Filterasche oder Klärschlamm. Neue Entwicklungen in diesen Bereichen werden am Themenabend am Donnerstag, 5. November 2020, durch eine Projektleiter/-in der Stiftung ZAR vorgestellt.

Alle Veranstaltungen finden im Info-Zentrum der KEZO statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist notwendig, da die Teilnehmerzahl je Veranstaltung begrenzt ist. Sie können sich auf www.kezo.ch/dienstleistungen/veranstaltungen für diese Veranstaltungen anmelden und informieren.

Möchten Sie mehr über die umweltgerechte Verwertung von Abfall in der KEZO erfahren? Besuchen Sie die KEZO an einer öffentlichen Führung! Informationen finden Sie auf www.kezo.ch/dienstleistungen/besichtigungen.