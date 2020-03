«Es ist eine Riesenenttäuschung»

Es hätte ein Kinoabend mit Kurzfilmen über das Leben mit Einschränkungen und Behinderungen werden sollen. Im Rahmen des Filmfestivals Look & Roll war am Dienstag, 3. März, im Kino Qtopia in Uster ein inklusives, barrierefreies Film-Erlebnis für alle geplant – mit Untertiteln für Gehörlose und mit Audiodeskription für Sehgeschwächte.