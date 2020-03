Er will das Hallenstadion füllen

Er träumt davon, das Hallenstadion in Zürich bis auf den letzten Platz zu füllen. Der Weg dorthin beginnt für Domi Wetzel am 16. Mai in der «Hall of Fame» in Wetzikon. Er wird den Livekonzert-Abend «Züriost-Soundcheck» moderieren und seine erste Single Nora zum Besten geben. «Moderieren und Singen – meine beiden Leidenschaften treffen an einem Abend aufeinander. Ich freue mich unglaublich auf die anderen Bands und das Publikum», sagt Wetzel.

Der 28-Jährige aus Wolfhausen sammelte erste Moderationserfahrungen an Veranstaltungen des ZKB Zürilaufcups, am Badi Open Air in Rüti oder an der Fasnacht in Hittnau. Wetzel passt aus Sicht der Organisatoren des «Züriost-Soundcheck» ideal zum Anlass, der regionalen Musikern mit dem Auftritt in der «Hall of Fame» einen Traum erfüllen soll. Zusätzlich zu den Interviews mit den beiden noch zu bestimmenden Supporting Acts wird er den Song Nora, dessen Release-Datum der 27. März ist, unter seinem Künstlernamen «Dom Sweden» live performen.

Züriost-Konzertabend in der «Hall of Fame»



Dank Züriost erhalten Musiker aus der Region die Möglichkeit im Vorprogramm einer nationalen Musikgrösse zu stehen. Sie dürfen sich am Livekonzert-Abend «Züriost-Soundcheck» in der Wetziker «Hall of Fame» vor hunderten Zuschauern präsentieren. Alles rund um die Teilnahmebedingungen und den Anlass am 16. Mai unter soundcheck.zueriost.ch.

Viele Inspirationsquellen

Die Frage, wer denn die ominöse Nora sei, bekommt Wetzel häufig zu hören. «Sie war ein Date, das mich sitzen gelassen hat. In meinen Songs geht es immer um persönliche Erfahrungen», erklärt der gelernte Kaufmann und ehemalige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Pfäffikon. Die Musik sei für ihn ein Mittel, um Gefühle zu verarbeiten und abzuschalten.

Er, der früher mit seinen Grosseltern liebend gerne die Schlagermusiksendung Musikantenstadl geschaut hat, will sich nicht in eine bestimmte Musikrichtung drängen lassen. «Ich höre von Rock über Pop zu Hip-Hop alles. Meine Offenheit gegenüber verschiedenen Musikstilen zeichnet mich aus. Ich lasse mich inspirieren.»