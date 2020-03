«Was heisst denn schon rentieren?»

Die Wirtschaft bei der Oberen Mühle ist seit September wieder in Betrieb. Der ehemalige Wirt Sämi Knill hat vor einem Jahr den Betrieb des Dübendorfer Restaurants aufgegeben. Lange Zeit war unklar, wer die gastronomische Leitung des städtischen Lokals übernehmen würde. Bis schliesslich Désirée Eggli und Tobias Kern den Pachtvertrag unterschrieben. Mitinhaber Kern zieht im Interview eine erste Zwischenbilanz. Er sagt, wo das Geschäft bereits gut angelaufen ist und was man besser machen will als der Vorgänger.