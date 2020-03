Kollision zwischen Auto und Motorrad

Ein 45-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz nach 17 Uhr von Rüti in Richtung Pfäffikon unterwegs. Beim Lichtsignal am Bahnhof beabsichtigte er, nach links auf den Bahnhofsplatz einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Gegenfahrbahn stadteinwärts. In der Folge kam es beim Abbiegen zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Der 25-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Ein nachfolgender 19-jähriger Motorradfahrer musste aufgrund des Unfalles sein Motorrad stark abbremsen, weshalb auch er zu Fall kam. Er blieb unverletzt.

Autofahrer war alkoholisiert

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte fest, dass der 45-jährige Autofahrer alkoholisiert war. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung gab einen Wert von 0.87 mg/l an. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der Sachschaden beträgt über 20 000 Franken.