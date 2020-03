Hilfe bei Fragen zur digitalen Welt

Mit der Veranstaltungsreihe «Wie funktioniert eigentlich...?» wurde in Uster im vergangenen Jahr ein neues Beratungsangebot präsentiert. In der Stadtbibliothek halfen Freiwillige einmal im Monat an einem Helpdesk bei Fragen und Problemen im Umgang mit der digitalen Welt.

Das Angebot kam bei der Bevölkerung sehr gut an. Um die 70 Personen liessen sich im Rahmen des von Mai bis Oktober durchgeführten Pilotprojekts beraten, wie die Stadt Uster in einer aktuellen Medienmitteilung schreibt.