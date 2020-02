Coronavirus-Ticker: Hamsterkäufe in Oberländer Läden

Am Donnerstagabend wurde noch die Erkrankung eines französischen Grenzgängers in der Waadt gemeldet, er hatte sich anders als die anderen sieben Erkrankten nicht in Italien angesteckt. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Fälle schweizweit auf acht. Alle Angesteckten waren in Spitälern isoliert.

Die beiden in Graubünden gemeldeten infizierten Kinder waren mit ihren Familien aus Italien im Oberengadin in den Ferien. In Basel steckte sich die Betreuerin einer Kindertagesstätte mutmasslich in Mailand an. Kinder, die mit ihr Kontakt hatten, müssen 14 Tage in Quarantäne.

In Zürich war eine Frau infiziert, die bis vor einer Woche in Mailand war. Der Genfer Fall betrifft einen ebenfalls aus der norditalienischen Metropole heimgekehrten IT-Angestellten. Der infizierte Mann im Aarau kam von einer Geschäftsreise nach Verona zurück. Beim zuerst bekannt gewordenen Fall im Tessin handelt es sich um einen Rentner, der in Mailand an einer Versammlung war.