«​​​​​​​Über den Erotik-Teil kann man diskutieren»

«Die Zeit ist reif, um aufzuhören», sagt Heinz Koller. 31 Jahre lang engagierte sich der 64-jährige Chef eines Ingenieurbüros im Kronrat der Hilaria Rüti, der ältesten und grössten Fasnachtsvereinigung des Kantons. In den letzten sieben Jahren stand er ihr sogar als Pascha vor. Das brachte mit sich, dass er sich jeweils am Samstag nach dem Aschermittwoch einen Kaftan umhängte, sich einen Fez auf den Kopf setzte und am Bierkommers vor 600 Männer trat, um das vergangene Jahr in einer satirischen Rede Revue passieren zu lassen.