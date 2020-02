Schwere Orkanböen - «Bianca» hatte es in sich

Gestern Abend hat es in der Schweiz kräftig geluftet: Sturmtief Bianca ist mit starken Windböen über die Schweiz gefegt. Das Randtief Bianca hatte sich in einer kräftigen Westströmung entwickelt. Es verlagerte sich innerhalb eines Tages von Cornwall in die Tschechische Republik. Am Abend zog das Tief dann knapp nördlich an der Schweiz vorbei.

Die höchsten Werte gemessen wurden auf dem Chasseral mit 172 Kilometern pro Stunde und auf dem Säntis mit 168 km/h. Auch auf dem Hörnli wurden immerhin noch 121 km/h gemessen.

Aber auch im Flachland wurden am Abend verbreitet Windspitzen von 90 bis 110 km/h gemessen, lokal sogar Orkanböen (Windgeschwindigkeiten > 118 km/h) wie z.B. in Aesch oder Gersau. Mit dem anschliessenden Druckanstieg hinter der Front brach der Föhn in den Alpen zusammen, und es kam nochmals zu teils schweren Sturmböen, diesmal Talaufwärts.

Dabei war in den Alpentälern erneut Altdorf der Spitzenreiter mit Böen bis zu 114 km/h. In der zweiten Nachthälfte flaute der Wind ab. Heute Freitag sorgt nun ein Zwischenhoch für deutlich ruhigere Verhältnisse.