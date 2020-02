«In meinem Alter ist es schwierig, ohne Vitamin B an einen Job zu kommen»

Felix Gubler sitzt in seinem Wohnzimmer in Hermatswil, einem Pfäffiker Weiler. Der 56-Jährige schüttelt den Kopf, als könnte er selber nicht glauben, was er erzählt. «Ich hatte immer ein wenig Pech, was meine Arbeitsstellen angeht», sagt er. «In den vergangenen Jahren wurde ich zwei oder drei Mal entlassen, aufgrund von Umstrukturierungen und Firmenschliessungen.»

«Nach eineinhalb Jahren bekam ich starke Hüftprobleme, weswegen ich schliesslich aus der Firma geschmissen wurde.» Felix Gubler