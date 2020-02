«Einmal in der Woche gehe ich raus, um meine Einkäufe zu erledigen»

Leonard So Kai Fung aus Uster geht nur noch im Notfall aus dem Haus. Seit knapp zwei Wochen lebt er in seiner Wohnung in Quarantäne. So stammt ursprünglich aus Hongkong, lebt seit vergangenem August in Uster und ist Student an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Für die chinesische Neujahresfeier besuchte er vor einigen Wochen seine Familie und Freunde in der Heimat.