Eine Box für die Ewigkeit

«Momentan stehen wir in der künftigen Parkgarage. Diese wird später irgendwann mit Rasen überschüttet.» Mit diesen Worten begrüsste Christian Grewe am Donnerstag die Anwesenden zur Grundsteinlegung der Überbauung Wohnen im Park in Pfäffikon. Grewe ist der hauptverantwortliche Projektentwickler der Firma Uto Real Estate Management AG aus Zürich.