Dieser Ustermer träumt vom grossen Spielfilm

Lukas und Felix sind gute Freunde. Ihre gemeinsame Leidenschaft: Videospiele. Jedes Jahr nehmen die beiden an einem Turnier teil, um ihre Kräfte mit anderen Zockern zu messen. Die nächste Ausgabe steht kurz bevor, doch etwas Unvorhergesehenes kommt dazwischen. Felix wird entführt. Ohne ihn kann Lukas nicht zum Turnier starten. Also macht er sich auf, seinen Kumpel zu suchen. Die Rettungsaktion eskaliert und droht, in einer Katastrophe zu enden.