Die teuren Objekte waren sofort weg

Bilder von namhaften Künstlern wie Jean Tinguely oder Giovanni Giacometti waren auf der Website zur Liquidation eines Hausrats aufgeführt. Kunst, die man gewöhnlich in stattlichen Villen oder Wohnungen im höheren Preissegment erwartet. Doch die Adresse führt an diesem Donnerstagmittag bei Schneetreiben zu einem unscheinbaren Wohnblock in Hinteregg. Vor dem Hauseingang sind gleich zwei Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma postiert.