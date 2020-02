Wetziker Lagerhaus soll grüner werden

Vor knapp einem Jahr schmetterte das Parlament den von der FDP geforderten Verkauf des Wetziker Lagerhauses Canetg im bündnerischen Obersaxen ab. Nun will der Stadtrat fast eine halbe Million Franken in die Hand nehmen, um das Gebäude zu sanieren und ökologischer zu machen.

Zu diesen Plänen schildert der Stadtrat in seinem Beschluss zwei wesentliche Hintergründe. Erstens: In den letzten paar Jahren wurde an diesem Haus praktisch gar nichts gemacht. Er spricht von einem «Investitionsstau».