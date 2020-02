Ustermerin traut sich abends nicht mehr über die Strasse

Freitagmorgen, kurz vor der Mittagszeit. Die Bewohner vom Ustermer Weiler Neufuhr sind bei der Arbeit oder gehen häuslichen Tätigkeiten nach. Eine von ihnen ist Ruth Frei. Sie sitzt in ihrer Wohnung am Esstisch und blickt aus dem Fenster. Etwas, das an fernes Meeresrauschen erinnert, untermalt die Szene.