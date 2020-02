Nun beginnen die Hauptarbeiten auf der A1

Am Montag, 2. März , beginnen die Hauptarbeiten an der A1. In einer ersten Etappe wird der Abschnitt zwischen den Anschlüssen Töss und Wülflingen instand gesetzt. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2021, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) meldet.

In einer zweiten Etappe werde von Mitte 2021 bis voraussichtlich Ende 2022 die Instandsetzungsarbeiten zwischen den Anschlüssen Effretikon und Töss sowie zwischen den Anschlüssen Wülflingen und Winterthur Ohringen umgesetzt.

Verkehrsführung

Durch die Hauptarbeiten ergeben sich Änderungen in der Verkehrsführung. In der ersten Bauetappe von März 2020 bis Juli 2021 werden die zwei Fahrbahnen in einer ersten Phase in beiden Fahrtrichtungen um die Baustelle herumgeführt. «Der Verkehr wird enger geführt und muss auf den Pannenstreifen ausweichen», sagt Mediensprecher Jérôme Jacky. Der Verkehr werde im Baustellenbereich auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert.