«Ich hätte lieber nicht gleich das Präsidium übernommen»

Eine stille Wahl beförderte den Pfäffiker Andreas Hostettler direkt an die Spitze der Reformierten Kirchenpflege. Die ehemalige Präsidentin Margrit Hugentobler musste ihr Amt nach 17 Jahren abgeben, da sie zur Kirchenrätin gewählt wurde und nicht gleichzeitig in der Exekutive und in der Legislative vertreten sein durfte. Ihr Rücktritt hat in der Kirchgemeinde ein Vakuum hinterlassen, welches Hostettler nun füllen soll.