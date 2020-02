Ein Zmittag ersetzt die morgendlichen Treffen

Zum ersten Mal hat der Gewerbeverein Wetzikon seine Mitglieder am Donnerstag, 27. Februar, zu einem Business-Lunch eingeladen. Dazu versammelten sich die Gewerbler im «Panorama Restaurant» in Wetzikon. Laut Präsidentin Daniela Löffler löst der Lunch den bisherigen Gwerbler-Znüni ab, der zuletzt immer weniger Mitglieder anzog. «Jetzt wollen wir schauen, ob ein Anlass zur Mittagszeit besser angenommen wird. Den Auftakt mit 30 Teilnehmern wertet sie schon einmal als positives Signal. «Es bleibt aber abzuwarten, ob wir dieses hohe Niveau auch in Zukunft halten können.»