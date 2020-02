Coronavirus-Ticker: Schweizweit sieben Fälle – einer davon in Zürich

Aus dem Kanton Basel-Stadt ist ein erster positiver Coronavirus-Fall zu vermelden. Die junge Frau hielt sich in Mailand auf, kehrte an die Arbeit zurück und erkrankte danach. Sie ist derzeit im Universitätsspital in Basel isoliert. Da sie von Beruf Fachfrau in der Betreuung von Kindern und Kleinkindern ist und in einer Kindertagesstätte in Riehen arbeitet, kam sie mit vielen Kindern in Kontakt, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung.

In der Kindertagesstätte werden normalerweise rund 100 Kinder betreut. Aufgrund der aktuellen Ferien war nur ein Teil der Kinder in der Kindertagesstätte anwesend und hatte engeren Kontakt mit der nun positiv getesteten Betreuerin. Die Kinder müssen nun 14 Tage in Quarantäne. (sda)