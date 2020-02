Coronavirus-Ticker: Rollstuhl-Curler und Hockeyaner verbieten Handshake

Die Olympischen Spiele in Tokio beginnen erst in einigen Monaten. Dennoch ist die Verunsicherung durch das Coronavirus bereits so gross, dass die Durchführung angezweifelt wird. In solch ferner Zukunft ist die Weltmeisterschaft im Rollstuhl-Curling hingegen nicht mehr.

Bereits am 29. Februar starten die Wettkämpfe zwischen den zwölf besten Teams in Wetzikon. Darunter sind auch Sportler aus den betroffenen Ländern China und Südkorea. Ist deren Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Gefahr?

Mitnichten, wenn es nach Bruno Schallberger, Co-Präsident des Organisationskomitees, geht. «Wir wissen, dass die Sportler in China sehr genau untersucht wurden», sagt er. Sie seien jetzt im Flugzeug und auf dem Weg nach Wetzikon.

«Wir sind aber sensibilisiert und machen alles, was präventiv möglich ist.» Das OK habe dafür gesorgt, dass genügend Desinfektionsmittel vorhanden sei.

Zudem halte man die Teamsitzung, an der sonst alle teilgenommen hätten, nur mit den Coaches ab. «Auch verzichten wir aufs Händeschütteln.»

Spital ist nah

In Italien spielen momentan diverse Fussballer vor leeren Rängen. Grosse Menschenmengen werden öfter gemieden. «Ich kann nicht sagen, wie die Zuschauer sich verhalten werden», sagt Schallberger.

Die Nähe zum Wetziker Spital sei aber sicher beruhigend, sagt er. Schliesslich dürfe das Spital auch Verdachtsfälle abklären und sei mit den involvierten Behörden in Kontakt.