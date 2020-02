Coronavirus-Ticker: Entwarnung nach Verdachtsfall in Walder Altersheim

Die Institution Tertianum, die in der Region Altersheime in Uster (Bild), Dübendorf, Wald und Schwerzenbach betreibt, ist fürs Virus gewappnet, wie Kommunikationsfachmann Alain Gozzer mitteilt. So stünden im Bedarfsfall genügend Schutzmasken für sämtliche Schweizer Tertianum-Betriebe zur Verfügung, und auch die Versorgung werde - in engem Kontakt mit Lieferanten - sichergestellt. Sie verfügten über grosse Kontingente, «auf die wir in Krisensituationen zurückgreifen könnten».

Bislang gebe es in den Tertianum-Häusern aber keine Corona-Virus-Fälle, auch keine Verdachtsfälle, so Gozzer am Donnerstagmorgen, 27. Februar. Im Falle einer Infektion würde der Gast aber umgehend isoliert und das weitere Vorgehen mit den lokalen Gesundheitsinstitutionen abgestimmt. Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen seien indes aufgefordert, zuhause zu bleiben und sich ärztlich untersuchen zu lassen.